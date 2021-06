Fenster am Gebäude des Landeskriminalamtes beschädigt

Nr. 1272

Unbekannte haben eine Fensterscheibe des LKA-Gebäudes in Tempelhof beschädigt.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckte gestern Abend gegen 19.30 Uhr die beschädigte Scheibe an der rückwärtigen Seite des Gebäudes am Kaiserkorso. Unmittelbar davor lag ein Kleinpflasterstein, mit dem offensichtlich die Scheibe beschädigt wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.