Auto angezündet

Nr. 1271

In der vergangenen Nacht brannte in Lankwitz ein geparktes Auto. Zeugen hörten gegen 2.30 Uhr Knallgeräusche in der Haynauer Straße, entdeckten kurz darauf ein brennendes Auto und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Mercedes, welcher fast vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.