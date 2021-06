Fahrzeuge und Geschäfte beschädigt - Polizeilicher Staatsschutz führt die Ermittlungen

Nr. 1266

In Zusammenhang mit mehreren begangenen, politisch motivierten Sachbeschädigungen in der vergangenen Nacht in Mitte, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Zeugen alarmierten gegen 23 Uhr die Polizei in die Annenstraße Ecke Heinrich-Heine-Straße, als sie eine 20 bis 30-köpfige Personengruppe sahen, die mehrere Geschäfte und Fahrzeuge beschmiert und teilweise mit Steinen beworfen haben sollen. Die Täter sollen allesamt schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Personen in Richtung Moritzplatz und in Richtung Roßstraße. Insgesamt vier Fahrzeuge und sieben Geschäfte wurden bei den Taten beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.