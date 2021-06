Fußgänger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nr. 1256

Ein Fußgänger, der am 21. Mai 2021 bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof von einem Lastwagen überrollt worden war, verstarb gestern Nachmittag in einem Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 96-Jährige am 21. Mai 2021 gegen 12.30 Uhr am Tempelhofer Damm erfasst, als der Sattelzug von der Borussiastraße kommend nach rechts in die Ringbahnstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden, wobei ein Fuß des Mannes von dem Sattelzug überrollt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 96-Jährigen mit schweren Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er schließlich am gestrigen Tage verstarb. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).