Farbbeutelwürfe gegen Hausfassade

Nr. 1252

Unbekannte bewarfen in der vergangenen Nacht ein Haus in Charlottenburg mit Farbbeuteln und Steinen. Der 62-jährige Hausmeister des Hauses in der Steifensandstraße stellte gegen 6.30 Uhr schwarze Farbanhaftungen an der Fassade, einen Schriftzug, eine beschädigte Glasscheibe in der Eingangstür und Farbanhaftungen an einer vor dem Haus geparkten Vespa fest und alarmierte die Polizei. In dem Haus befinden sich Räume eines Förderkreisvereins einer Partei. Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.