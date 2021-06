Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Nr. 1240

Heute Morgen erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Tegel schwere Verletzungen. Gegen 7.40 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Rad die Ziekowstraße in Richtung Tile-Brügge-Weg, als sie an der Gorkistraße von einer Toyota-Fahrerin erfasst wurde. Die 51-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Gorkistraße von der Eschachstraße aus kommend in Richtung Marzahnstraße unterwegs. Alarmierte Rettungskräfte brachten die zunächst nicht ansprechbare Radfahrerin mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.