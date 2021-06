Mopedauto in Flammen

Nr. 1227

Gestern Nachmittag brannte in Lankwitz ein Kleinfahrzeug. Gegen 16.20 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Friedrichrodaer Straße gerufen, da dort ein sogenanntes Mopedauto der Marke Brandis in Flammen stand. Es brannte vollständig aus. Ein vor dem Fahrzeug abgestellter VW und ein hinter dem Gefährt geparkter Skoda wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.