Polizeiabschnitt beschmiert

Nr. 1217

Heute früh wurde eine Farbschmiererei an der Fassade des Polizeiabschnittes 31 in Neu-Hohenschönhausen festgestellt. Unbekannte hatten einen 5 mal 1 Meter großen, blauen Schriftzug, beginnend und endend mit einem aufgemalten Herz, auf der Außenwand aufgetragen. Ein Mitarbeiter stellte gegen 8 Uhr an dem Dienstgebäude in der Pablo-Picasso-Straße die Schmiererei fest. Die Ermittlungen dauern an.