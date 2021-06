Auto kippte auf die Seite

Nr. 1216

In der vergangenen Nacht kippte in Charlottenburg ein Auto nach einem Unfall auf die Seite. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 47-Jähriger mit einem Auto gegen 23.30 Uhr den Kaiserdamm in Fahrtrichtung Kaiserdammbrücke. Neben ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt in dieselbe Richtung ein 33-Jähriger, der ebenfalls in einem Auto saß. Der Ältere soll dann den Fahrstreifen nach rechts gewechselt haben und stieß dabei mit dem Auto des Jüngeren zusammen. In der Folge des Unfalls kippte der Wagen des 47-Jährigen auf die Seite, rutschte mehrere Meter weiter und blieb auf der Fahrerseite liegen. In dem Fahrzeug befand sich noch eine 27-jährige Mitfahrerin, die leicht am Kopf verletzt wurde und zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Die schwangere Beifahrerin des 33-Jährigen kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus und wurde von dort nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Wegen des Unfalls und der anschließenden Unfallaufnahme blieb der Kaiserdamm in westlicher Richtung zwischen Schloßstraße und Wundtstraße bis 0.20 Uhr komplett gesperrt.