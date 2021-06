Auf der Kreuzung zusammengestoßen

Nr. 1204

Eine Frau auf einem Fahrrad und eine Autofahrerin in ihrem Auto stießen gestern Mittag in Schöneberg zusammen. Nach bisherigen Ermittlungen war die 61-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW kurz vor 13 Uhr auf der Grundwaldstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Martin-Luther-Straße bog sie nach links auf die Martin-Luther-Straße ab und stieß hierbei mit der ihr entgegenkommenden 73-jährigen Radfahrerin zusammen, die ihrerseits nach rechts auf die Martin-Luther-Straße abbog. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer am Rumpf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernimmt der zuständige Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd).