Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Nr. 1198

Gestern Abend wurde in Mitte ein Angestellter einer Sicherheitsfirma rassistisch beleidigt. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der 47-Jährige in der Friedrichstraße gegen 20.15 Uhr einen 43-jährigen Mann angesprochen haben, der an eine Hauswand urinierte. Der Angesprochene soll aggressiv geworden sein und den Sicherheitsmitarbeiter rassistisch beleidigt haben. Nun ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wegen der rassistischen Beleidigung.