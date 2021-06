Am Steuer zusammengesackt

Nr. 1194

Aus gesundheitlichen Gründen sackte gestern Nachmittag ein Mann in Charlottenburg-Nord hinter dem Steuer seines Fahrzeugs zusammen. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein 36-jähriger Zeuge, dass der Fahrer eines Autos auf dem Popitzweg, vornüber gegen das Lenkrad des Autos gelehnt, mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr. In der weiteren Folge durchbrach er mit seinem Fahrzeug einen Zaun und blieb vor einem Baum in einem Vorgarten stehen. Eine 88-jährige Passantin musste zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 77-jährigen Autofahrer und dessen 70-jährige Beifahrerin zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die Ermittlungen, insbesondere zur Ursache der Fahrunsicherheit.