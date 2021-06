Kleintransporter durch Feuer beschädigt

Nr. 1191

Bei einem Brand wurde in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Westend beschädigt. Ein Passant bemerkte gegen 23.45 Uhr einen Feuerschein auf der Ladefläche des in der Waldschulallee geparkten Kleintransporters. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, bevor sie auf die Fahrerkabine übergriffen. Verletzt wurde niemand. Erste Recherchen ergaben, dass der Mercedes Sprinter im November des vergangenen Jahres in Dahlem gestohlen worden war. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung übernommen.