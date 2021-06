Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1189

Bei einem Verkehrsunfall in Blankenfelde wurde gestern Abend ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 66-Jährige mit seiner Suzuki gegen 19.40 Uhr auf der Blankenfelder Chaussee in Richtung Rosenthaler Weg gefahren sein. In Höhe der Einmündung Blankenfelder Chaussee Ecke Berliner Straße soll er aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Krad verloren haben und gegen den Bordstein des begrünten Mittelstreifens gefahren sein. Anschließend stieß der Kradfahrer gegen zwei Lichtmaste. Der Kradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 1 (Nord).