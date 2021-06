Schmierfinken erwischt

Zwei Graffitisprayer gingen der Polizei in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg auf frischer Tat ins Netz.

Zunächst wurde die Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 15 gegen 23.15 Uhr auf einen Mann in der Schönhauser Allee aufmerksam, der eine Tordurchfahrt mit Farbe besprühte. Als er danach flüchtet, klickten die Handschellen. Bei dem 18-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten eine Spraydose, einen Permanentstift sowie Schuhcreme.

Dieselben Kollegen bemerkten gegen 2.45 Uhr in derselben Straße einen weiteren Mann, der eine Fensterscheibe besprühte. Auch ihn nahmen sie fest und beschlagnahmten die Spraydose. Dabei beleidigte und bedrohte der 30-Jährige die Beamten. In der Nähe wurden drei gleichartige, noch frische Schriftzüge an Hauswänden festgestellt.

Beide Männer konnten nach den Feststellungen ihrer Personalien ihren Weg fortsetzen und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.