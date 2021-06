Fahrzeuge auf Parkdeck ausgebrannt

Nr. 1185

Drei Autos und ein Motorrad brannten in der vergangenen Nacht auf einem Parkdeck in Reinickendorf. Ein Passant bemerkte gegen 23.30 Uhr den Feuerschein in der General-Barby-Straße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die beiden Mercedes, ein Mitsubishi und das Krad brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.