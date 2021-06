Mitarbeiter in Shisha-Bar geschlagen und verletzt - Tatverdächtige gesucht

Nr. 1196

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach drei Männern, die dringend tatverdächtig sind, einen Mitarbeiter einer Shisha-Bar in Friedenau geschlagen und getreten zu haben.

Nach Angaben des Mitarbeiters geschah die Tat einem Donnerstag, den 26. Dezember 2019 in einer Bar in der Rheinstraße. Demnach beleidigten die drei Gesuchten gegen 17.45 Uhr den damals 19-Jährigen und schlugen sowie traten danach mehrfach auf ihn ein. Hierbei verletzte das Trio den mittlerweile am Boden liegenden Mitarbeiter, der wegen seiner erlittenen Prellungen und Kopfverletzung in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Erst als ein weiterer, bislang unbekannter Gast dazwischen ging, ließen die Männer von dem 19-Jährigen ab und entfernten sich unerkannt. Der junge Mann zeigte den Sachverhalt einige Tage später auf einem Polizeiabschnitt an.

Wer kennt die abgebildeten Männer und kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und hat sich bislang noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473418 (Bürodienstzeiten) (030) 4664-471100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.