Sachbeschädigungen an Wahlkreisbüro

Nr. 1183

Eine unbekannte Person oder mehrerer unbekannte Personen beschädigten ein Wahlkreisbüro in Charlottenburg. Eine Zeugin alarmierte heute Mittag die Polizei in die Knobelsdorfstraße und zeigte mehrere kleine Beschädigungen an der Fensterscheibe des dortigen Wahlkreisbüros an. Die Beschädigungen müssen zwischen Sonnabend, 29. Mai und heute entstanden sein. Der Allgemeine Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.