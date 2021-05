Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 1178

Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Lichterfelde.

Die 21-Jährige fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge mit ihrem Rad in dem rechten Fahrstreifen der Nebenfahrbahn Unter den Eichen in Richtung Schloßstraße. Gegen 14.20 Uhr soll sie nach Angaben von Zeugen den Kreuzungsbereich Unter den Eichen / Drakestraße / Habelschwerdter Allee bei Rot passiert haben und wurde hierbei von der 23-jährigen Autofahrerin erfasst, die zu diesem Zeitpunkt in dem linken Fahrstreifen der Drakestraße in Richtung Unter den Eichen fuhr. Ein Notarzt versorgte die 21-Jährige noch am Unfallort und brachte sie ins Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 führt die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur Lichtzeichenregelung zum Unfallzeitpunkt.