Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Nr. 1174

Nur von kurzer Dauer war heute früh die Flucht eines Mannes, der in Wilmersdorf einen Motorhelm aus einem Fahrzeug entwendet hatte. Ein Zeuge beobachtete den Verdächtigen, als er gegen 6.25 Uhr in der Bundesallee die Seitenscheibe eines parkenden BMW einschlug, einen Helm herausnahm und anschließend davonrannte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 38-Jährigen in der Nähe festnehmen und überstellten ihn der Kriminalpolizei. Bei dem Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, beschlagnahmten sie die Beute. Er musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.