Homophob beleidigt und körperlich angegriffen

Nr. 1173

In Neukölln kam es in der vergangenen Nacht zu einem homophoben Vorfall. Zwei Männer waren gegen 23.25 Uhr in der Sonnenallee unterwegs und trafen auf eine Jugendgruppe, mit welcher sie zunächst in ein Streitgespräch gerieten. Nachdem die beiden 24- und 26-Jährigen beleidigt worden waren, entblößte einer aus der Gruppe seinen Genitalbereich. Anschließend wurden beide Männer mit Schlägen gegen den Kopf attackiert und dabei verletzt. Bei der Absuche der Umgebung konnten alarmierte Einsatzkräfte einen flüchtigen Verdächtigen festnehmen. Bei dem 17-Jährigen soll es sich um den „Entblößer“ handeln. Er kam zur einer erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Polizeidienststelle. Von dieser konnte der Vater seinen Zögling anschließend abholen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.