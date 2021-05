62-Jähriger beleidigt und leistet Widerstand

Nr. 1157

Ein 62-Jähriger, der gestern Abend in Reinickendorf mehrere Personen rassistisch beleidigt haben soll, leistete anschließend bei seiner Festnahme Widerstand.

Gegen 18.20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei in die General-Barby-Straße und gab an, ein Mann habe erst zwei ältere Herrn rassistisch beleidigt und anschließend auch sie selbst beleidigt. Als die Beamten den Tatverdächtigen daraufhin baten sich auszuweisen, weigerte dieser sich, reagierte sofort aggressiv, begann sie zu beleidigen und soll eine Ausholbewegung zum Schlag gemacht haben, woraufhin ihn ein Polizist am Arm ergriff. Der 62-Jährige leistete weiterhin Widerstand, so dass ihn die Polizisten schließlich zu Boden brachten und ihm die Handfessel anlegten. Eine Atemalkoholkontrolle verweigerte der Mann und beleidigte die Beamten fortwährend. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen, anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen.

Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Widerstands dauern an.