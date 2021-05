23-Jährige mit Messer attackiert - Notoperation

Nr. 1150

In Lichtenrade wurde eine 23 Jahre alte Frau gestern Mittag durch einen 71-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge stieg die Frau gegen 13 Uhr im 5. Obergeschoss ihres Wohnhauses in der Steinstraße aus dem Fahrstuhl, als sie der Nachbar unvermittelt mit einem Messer angriff und ihr damit in den Oberkörper stach.

Die Frau konnte weitere Angriffe abwehren und durch das Treppenhaus auf die Steinstraße fliehen. Anschließend lief die Frau zu einer Bushaltestelle in der Barnetstraße, wo sie von Passanten gesehen wurde, die sofort die Rettungskräfte und die Polizei alarmierten. Die 23-Jährige kam nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Dort musste sie notoperiert werden und befindet sich jetzt außer Lebensgefahr.

Zwischenzeitlich eingetroffene Polizistinnen und Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen den tatverdächtigen Mann kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Der 71-Jährige wird heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.

Die noch andauernden Ermittlungen zu den Umständen der Tat führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).