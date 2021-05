Mädchen angegriffen und Polizistin mit Fahrrad angefahren

Nr. 1146

Gestern Nachmittag wurden in Weißensee zwei Mädchen und eine Polizistin von zwei Jungen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen die Brüder im Alter von 9 und 11 Jahren gegen 16.45 Uhr auf dem Spielplatz in der Mahlerstraße die Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren getreten und mit einem Ast gegen die Beine geschlagen haben. Zwei alarmierte Polizistinnen stellten die Geschwister auf Fahrrädern fahrend auf der Kreuzung Mahlerstraße Ecke Meyerbeerstraße fest und forderten sie mehrfach auf, stehen zu bleiben. Der 11-Jährige missachtete die Aufforderung und fuhr ungebremst gegen die auf der Fahrbahn stehende Beamtin. Infolgedessen stürzte diese und schlug mit dem Hinterkopf auf die Fahrbahn. Ihre Kollegin ergriff den Jungen, welcher versuchte sich durch Herauswinden mit den Armen, dem Festhalten zu entziehen. Passanten kamen den Polizistinnen zur Hilfe. Ein 46 Jahre alter Zeuge unterstütze dabei die Beamtin beim Begleiten des Kindes auf den Gehweg. Dagegen wehrte sich der Junge indem er mehrmals gegen das Bein der Polizistin trat und erfolglos in Richtung des 46-Jährigen schlug. Die angefahrene Polizistin wurde mit alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verließ. Ihren Dienst konnte sie jedoch nicht fortsetzen. Eine ärztliche Behandlung der leicht verletzten Mädchen sowie der anderen Polizistin war nicht notwendig. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat in der Polizeidirketion 1 (Nord).