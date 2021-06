Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub

Nr. 1238

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen nach einem schweren Raub in Gesundbrunnen. Die Gesuchten sollen am 14. November 2020, gegen 00.40 Uhr am U-Bahnhof Osloer Straße einen 27-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seines Mobiltelefons gefordert haben. Als der junge Mann die Forderung nicht erfüllte, sollen sie ihm das Handy entrissen haben und unerkannt entkommen sein.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben?

Wer hat die gesuchten Männer vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) Pankstr. 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664 – 173131 (außerhalb der Bürodienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.