E-Scooter-Fahrer durch Sturz schwer verletzt

Nr. 1127

Ein alkoholisierter Mann ist in der vergangenen Nacht mit seinem E-Scooter in Tegel gestürzt und hat sich hierbei Verletzungen zugezogen. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr die Polizei zum Borsigdamm/Neheimer Straße alarmiert, weil dort ein E-Scooter-Fahrer gestürzt war. Als die Polizeikräfte eintrafen, war der Mann bereits in ein Krankenhaus transportiert worden. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass dieser wohl ohne Einwirkung eines weiteren Verkehrsteilnehmenden gestürzt war. Im Krankenhaus war bei dem 25-Jährigen, der diverse Verletzungen an Kopf und Rumpf aufwies, ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, dieser hatte einen Wert von rund 2,8 Promille ergeben. Der Mann musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.