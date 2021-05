Auseinandersetzung im U-Bahnhof

Nr. 1117

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem U-Bahnhof in Reinickendorf kam in der vergangenen Nacht ein Mann in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 25- und ein 39-Jähriger gegen 3.20 Uhr auf dem U-Bahnhof Franz-Neumann-Platz aneinander. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere dem Älteren mit einem mit Glasflaschen befüllten Rucksack in das Gesicht geschlagen und ihm mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Als ein Mitarbeiter der BVG auf die Situation aufmerksam wurde, alarmierte er die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Bahnhof. Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen noch in der Nähe fest. Der 39-Jährige erlitt erhebliche Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.