Autos angezündet

Nr. 1116

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht zwei Autos in Prenzlauer Berg in Brand. Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei, als sie gegen 23.30 Uhr zunächst einen brennenden Audi in der Hanns-Eisler-Straße bemerkten. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört, ein dahinter geparkter Mercedes wurde durch das Feuer beschädigt. Unweit davon entfernt bemerkten weitere Zeugen auf einem Parkplatz in derselben Straße Feuer an einem Jeep und löschten dieses anschließend selbst. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.