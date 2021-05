Verkehrsunfall nach Fahrzeugrennen

Nr. 1109

Gestern Abend endete in Britz die Fahrt eines Pkw-Fahrers mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem Unfall, bei dem zwei Insassen eines anderen Autos schwer verletzt wurden. Gegen 20.25 Uhr soll der 34-Jährige mit seinem Pkw auf dem Buckower Damm aus Richtung Gutschmidtstraße kommend in Richtung Johannisthaler Chaussee gefahren sein. Auf dieser Strecke soll es dann zwischen dem 34-Jährigen und einer weiteren Fahrzeugführerin oder einem weiteren Fahrzeugführer zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit sehr hohem Tempo gekommen sein. Kurz hinter der Einmündung des Steinträgerwegs konnte der 34-Jährige dann nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf einen vorausfahrenden Pkw, der von einem 82-Jährigen gesteuert wurde. Der Senior und seine 81-jährige Beifahrerin erlitten dabei schwere Rumpfverletzungen, die zu einem stationären Krankenhausaufenthalt führten. Die Prellung am Kopf und die Schnittverletzung an einem Arm des mutmaßlichen Rasers mussten dagegen nur ambulant behandelt werden. Sein Auto und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Die zweite an dem Rennen beteiligte Person entfernte sich mit ihrem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und die Suche nach dem zweiten Pkw zur Identifizierung der fahrzeugführenden Person dauern an.