Lagerhallen in Flammen

Nr. 1105

Zu mehreren gestern Abend in Flammen gestandenen Lagerhallen in Johannisthal ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Passant starke Rauchentwicklungen auf einem Industriegelände am Segelfliegerdamm und alarmierte die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Brandbekämpfer stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand, von drei weiteren brannten die Dächer. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern und löschte die Brände. Die Löschmaßnahmen konnten um 3 Uhr beendet werden. Verletzt wurde Niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.