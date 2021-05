Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1104

In Hellersdorf musste gestern Nachmittag ein Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, nach einem Verkehrsunfall stationär in einer Klink aufgenommen werden. Der 7-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 15.25 Uhr mit seinem Rad vom Cecilienplatz auf die Ernst-Bloch-Straße gefahren. Dort wurde er von einem Transporter erfasst, der von einem 60-Jährigen auf der Ernst-Bloch-Straße in Richtung Lily-Braun-Straße gesteuert wurde. Der Knabe erlitt dabei schwere Rumpfverletzungen. Mit den noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) betraut.