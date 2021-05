Roller angezündet

Nr. 1097

Bisher Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen Motorroller an. Ein Zeuge bemerkte die Flammen um kurz vor Mitternacht in der Moritzstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die auf einen in der Nähe stehenden Mercedes übergriffen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.