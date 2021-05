Kind rennt auf Fahrbahn

Nr. 1095

Ein Kind wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen verletzt. Der Junge wartete gegen 20.40 Uhr mit seiner Schwester an einer roten Ampel in der Wollankstraße. Plötzlich riss sich der Vierjährige los, rannte auf die Fahrbahn und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Der Autofahrer hielt an, stieg aus und erkundigte sich bei der 14-Jährigen und ihrem Bruder, ob alles in Ordnung sei, was die beiden bejahten. Der Mann setzte daraufhin seine Fahrt fort. Später klagte das Kind über Schmerzen, so dass es der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte, in welchem der Junge stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.