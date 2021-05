Gedenkstein mit Farbe übergossen

Nr. 1079

In der vergangenen Nacht übergossen bisher Unbekannte einen jüdischen Gedenkstein in Alt-Hohenschönhausen mit grüner Farbe. Eine Spaziergängerin bemerkte die Beschädigung in der Konrad-Wolf-Straße heute früh gegen 5.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.