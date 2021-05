Drogenkurier festgenommen

Nr. 1075

Gestern Nachmittag Polizeikräfte in Charlottenburg einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 17.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Uhlandstraße ein Mietfahrzeug und entdeckten in dem Wagen diverse Betäubungsmittel, darunter mutmaßlich Kokain, Amphetamin und Chrystal Meth sowie Geld. Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrzeugführer fest und beschlagnahmten diverse Beweismittel. Anschließend überstellten die Beamten den 29-Jährigen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.