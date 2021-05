Auto beschädigt und Polizisten attackiert

Nr. 1073

Ein Jugendlicher, der in der vergangenen Nacht mehrere Autos in Lichtenrade beschädigt hatte, leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte die Einsatzkräfte. Ein Zeuge alarmierte gegen 22.35 Uhr die Polizei zum Kirchhainer Damm, weil er eine Person beobachtete, die bei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat. Als die Streifenbesatzungen eintrafen, konnten sie an vier Fahrzeugen die beschädigten Spiegel feststellen und in der Nähe den Verdächtigen entdecken. Bei der Festnahme trat er einem Beamten ins Gesicht und seinem Kollegen gegen den Rücken. Zudem bedrohte er die Polizisten mit dem Tod und beleidigte sie. Der alkoholisierte 16-Jährige konnte schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Während der dortigen Maßnahmen griff er einen Bediensteten an und verletzte ihn an der Hand. Der Polizeiangestellte musste sich wie seine Kollegen zuvor ambulant behandeln lassen. Alle drei beendeten danach ihren Dienst. Im Anschluss durfte die Mutter ihren Sprößling von der Polizeidienststelle abholen. Er muss sich nun wegen vierfacher Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung sowie Widerstands und Körperverletzung verantworten.