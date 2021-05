Mann mit Messer verletzt

Nr. 1072

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen dem 26-Jährigen und einer Gruppe Unbekannter kurz vor 1 Uhr am Uferweg in der Burgstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Folge ein bislang Unbekannter den jungen Mann aus der Gruppe heraus mit einem Messer am Bein verletzt haben soll.

Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte, soll dem Angreifer, der weiterhin das Messer in der Hand hielt, und einer Begleitperson Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, als diese auf ihn zugelaufen sein sollen. Anschließend flüchtete die Personengruppe in den James-Simon-Park. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit einer Stichverletzung im Oberschenkel in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Der 27-jährige Zeuge blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.