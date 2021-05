Beim Rückwärtsfahren Passantin angefahren

Nr. 1064

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Passantin schwer verletzt wurde, kam es gestern Mittag in Friedrichshagen. Ein 64 Jahre alter Autofahrer parkte gegen 12 Uhr in der Bölschestraße rückwärts ein. Dabei übersah er eine hinter seinem Wagen mit einem Rollator laufende Frau und erfasste sie mit dem Fahrzeug. Die 56-Jährige stürzte und zog sich dabei eine schwere, dem Vernehmen nach lebensbedrohliche Kopfverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.