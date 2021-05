Tür trifft Radfahrerin

Nr. 1052

In Gesundbrunnen wurde gestern Abend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen und nach den bisherigen Ermittlungen parkte die 41 Jahre alte Fahrerin eines Daewoo ihr Fahrzeug in der Liesenstraße am Fahrbahnrand ein. Als sie die Tür öffnete, stieß diese gegen eine vorbeifahrende 67-jährige Radfahrerin, die dadurch stürzte und sich schwer am Kopf verletzte. Rettungskräfte brachten die Gestürzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.