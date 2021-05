Feuer in Tiefgarage

Nr. 1047

In einer Tiefgarage unter einer Kita mit angrenzendem Mehrfamilienhaus in der Dörpfeldstraße in Adlershof ist in der vergangenen Nacht ein Krad abgebrannt. Eine Polizeistreife des Polizeiabschnitts 35 hatte gegen 2.45 Uhr den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand löschen konnte. Als Brandherd konnte das Krad ermittelt werden. Bei dem Feuer wurden auch die Strom- und Wasserleitungen des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Teile davon schmolzen durch die Hitze und fielen auf einen Skoda Octavia, der dadurch leicht beschädigt wurde. Wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.