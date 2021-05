Modellautos gestohlen - Festnahme

Nr. 1044

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Steglitz einen Mann fest, der zuvor eine Scheibe eingeworfen und zwei Modellautos gestohlen hatte. Gegen 23.50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zum Steglitzer Damm und gab an, er habe ein klirrendes Geräusch gehört und wenig später einen Mann beobachtet, der etwas durch eine zerstörte Scheibe eines Geschäfts für Modellbau entnommen hatte und dann geflüchtet war. Alarmierte Kräfte nahmen wenig später in der Nähe einen 36-Jährigen fest, der von dem Zeugen wiedererkannt wurde. Der Festgenommene gab zu, die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeworfen und die Gegenstände, die die Polizeikräfte in seiner Tasche fanden, gestohlen zu haben. Der Mann wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.