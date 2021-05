Kind auf Gehweg angefahren

Nr. 1037

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, kam es gestern Nachmittag in Wilhelmstadt. Ein 44-Jähriger war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Auto in der Zimmerstraße unterwegs und bog in eine Einfahrt, um anschließend zu wenden. Nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hatte und losrollte, erfasste er ein Mädchen, das mit seinem Tretroller auf dem Gehweg fuhr. Die Sechsjährige wies ein Hämatom am Kopf auf und kam zur Beobachtung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.