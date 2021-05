Stolperstein beschmiert

Nr. 1035

Unbekannte haben einen Stolperstein in Wedding beschmiert. Ein Anwohner alarmierte gestern Abend die Polizei zu einem Wohnhaus in der Barfusstraße und zeigte gegen 20.30 Uhr an, dass ein vor dem Mehrfamilienhaus verlegter Gedenkstein mit einem nationalsozialistischen Zeichen beschmiert wurde. Die Einsatzkräfte beseitigten das vermutlich mit einem Permanentmarker aufgetragene Zeichen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung unter Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.