Mann in U-Bahnzug gegen den Kopf getreten - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 1034

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen, der einem Fahrgast unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund mit dem Fuß gegen den Kopf getreten und diesen hierbei verletzt haben soll.

Demnach soll der Gesuchte am 8. September 2020 im U-Bahnzug der Linie U5, am U-Bahnhof Lichtenberg, einen Fahrgast beim Einfahren des Zuges in den U-Bahnhof gegen den Kopf getreten haben. Hierbei soll er zuvor an der Halteeinrichtung im Waggon Schwung geholt und den sitzenden Fahrgast mit voller Wucht getroffen haben. Der Fahrgast erlitt hierbei eine Gesichtsverletzung, die ambulant behandelt werden musste. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend unerkannt.