Statue gestohlen

Nr. 1023

Unbekannte haben am Wochenende in Frohnau eine Skulptur gestohlen. Eine Zeugin hatte am Sonnabend gegen 16 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass die vor einer Grundschule im Laurinsteig aufgestellte Statue, in Form eines Fohlens, verschwunden sei. Die Schulleitung wurde durch die Polizei über den Diebstahl informiert, die Ermittlungen, die beim Kommissariat für Kunstdelikte geführt werden, dauern an.