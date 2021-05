Vier auf einen Streich

Nr. 1021

Bei gleich vier Verdächtigen klickten in der vergangenen Nacht in Spandau die Handfesseln. Zunächst beobachtete ein Anwohner an der Juliusturmbrücke gegen 0.15 Uhr das Quartett, als es die Seitenscheibe eines Honda Civic zerstörte und in den Wagen einbrach. Alarmierte Einsatzkräfte spürten die Vier kurz darauf im Askanierring auf, als sie die Seitenscheibe eines Peugeot Boxer einschlugen und nahmen sie fest. In der Bismarckstraße wurde zudem noch ein VW Polo entdeckt, bei dem ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört war. Die Männer im Alter von 19, 24, 30 und 39 Jahren kamen zur Polizeidienststelle, wurden erkennungsdienstlich behandelt und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie hatten Kleinpflastersteine bei sich, mit denen sie vermutlich die Autoscheiben eingeschlagen hatten. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizeikräfte ein Navigationsgerät als mutmaßliches Diebesgut. Anschließend wurden die Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt.