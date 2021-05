Kuss löst Schlägerei aus

Nr. 1018

Zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten kam es gestern Nachmittag in Wedding. Ein 33-Jähriger saß gegen 17.30 Uhr mit zwei Freunden in einer Grünanlage am Plötzensee und küsste einen von ihnen. Daraufhin wurden er, der 27 Jahre alte Geküsste sowie der gleichaltrige Begleiter von einem in der Nähe sitzenden 36-Jährigen zunächst homophob beleidigt. Bei dem sich anschließenden Wortgefecht soll der 36-Jährige Bier über die drei Männer geschüttet haben, woraufhin sich zwischen ihm und dem 33-Jährigen eine Prügelei entwickelte. Dabei habe der Ältere dem Jüngeren aufs Auge geschlagen und gegen den Kopf getreten, bis mehrere Unbeteiligte einschritten und die beiden trennten. Nachdem sich das Duo anschließend gegenseitig beleidigt und bespuckt hatte, ging der 36-Jährige davon, warf aber noch eine Glasflasche und traf seinen Kontrahenten an dessen Flanke. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn dann fest und brachten ihn zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sein Gegenüber kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch er sieht wegen des Spuckens Ermittlungen wegen Körperverletzung entgegen.