Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn

Nr. 1012

Wegen eines Verkehrsunfalles mit mehreren Verletzten sperrten gestern Nachmittag in Charlottenburg Polizeieinsatzkräfte mehrere Stunden die Stadtautobahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 15 Uhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer den linken Fahrstreifen der BAB 100 in Richtung Kurfürstendamm. In Höhe des Autobahndreiecks Funkturm soll er auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt und gegen ein dort fahrendes Quad eines 52-Jährigen gestoßen sein. Durch den Zusammenstoß soll das Quad nach rechts gegen einen neben ihm fahrenden LKW eines 31-Jährigen geschoben worden sein. Der Audi soll nach dem Zusammenstoß mit dem Quad gegen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Opel einer 48-Jährigen geprallt und anschließend wieder auf den mittleren Fahrstreifen zurückgefahren sein, wo er gegen den Citroen einer 39-Jährigen und den Skoda eines 43-Jährigen gestoßen sein soll. Der Skoda soll durch den Aufprall auf einen vor ihm fahrenden Toyota eines 28-Jährigen geschoben worden sein. Bis auf den Audi-Fahrer und den Fahrer des LKW wurden alle Unfallbeteiligten verletzt und mit alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des Citroen und der Fahrer des Toyota erlitten Kopfverletzungen und wurden stationär aufgenommen. Alle weiteren Verletzten sowie eine im Skoda befindliche 37-jährige Insassin konnten nach ambulanter Behandlung ihren Weg wieder fortsetzen. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache werden bei einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 2 (West) geführt.