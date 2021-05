Festnahmen nach schwerem Fahrraddiebstahl

Nr. 1011

Polizisten nahmen vergangene Nacht zwei Männer in Prenzlauer Berg fest. Gegen 1 Uhr stellten Fahnder des Polizeiabschnittes 51 einen Mann mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Storkower Straße fest. Der 44-jährige Mann war den Einsatzkräften bereits als Tatverdächtiger zu Diebstählen von Fahrrädern bekannt. Mit dem Fahrrad ging der Mann auf den Hinterhof einer Gemeinschaftsunterkunft an der Storkower Straße, stellte es dort im Fahrradabstellbereich ab und schloss es mit einem extra geholten Fahrradschloss an. Anschließend traf er sich auf der Storkower Straße mit einem weiteren Mann, der ebenfalls ein Fahrrad mitführte und dieses dem 44-Jährigen übergab. Zudem hielt der Hinzugekommene einen Winkelschleifer in der Hand. Der bereits bekannte Tatverdächtige brachte dieses Fahrrad ebenfalls auf den Hinterhof der Unterkunft und stellte es dort zu dem schon vormals angeschlossenen Rad. Anschließend kehrte der 44-Jährige zu dem anderen Mann zurück und beide gingen auf der Storkower Straße in Richtung Kniprodestraße davon. Von einem Hinterhof eines Hauses an der Anton-Saefkow-Straße kamen beide Tatverdächtige schließlich wieder mit Fahrrädern zurück und brachten diese zum Hof der Unterkunft. Dort griffen die Fahnder zu. Gegen die Festnahmen wehrten sich die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe so vehement, dass diese nur mit angeforderten Unterstützungskräften und zwei Sicherheitsmitarbeitern der Unterkunft gelangen. Durch die Widerstandshandlungen wurde auch eine Glasscheibe in dem Haus zerstört. Durch Glasscherben verletzte sich einer der Polizisten leicht an einer Hand und der 44-Jährige am Kopf. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzung des Polizisten am Ort und brachten den bereits bekannten Tatverdächtigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte sechs Fahrräder, zu denen der Verdacht bestand, dass sie gestohlen worden waren. Nach Feststellung ihrer Identitäten wurden sowohl der 44- und der 26-Jährige wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.