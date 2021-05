Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0998

Gestern Abend wurde in Reinickendorf ein Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der 27-Jährige in Begleitung eines Freundes gegen 21.10 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle in der Gotthardstraße Ecke Teichstraße gestiegen sein und an der roten Ampel die Fußgängerfurt vor dem Bus betreten haben. Während der 32-jährige Busfahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, soll der 20-jährige Fahrer eines BMW, welcher auf der Gotthardstraße in Richtung Müllerstraße fuhr, den weiterlaufenden Fußgänger nicht rechtzeitig gesehen und diesen ungebremst erfasst haben. Der 27-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und fiel auf die Fahrbahn. Sein Begleiter hatte derweil an der roten Ampel gewartet. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Unfallstelle war aufgrund der Verletztenversorgung und der Verkehrsunfallaufnahme etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.